Gernsbach in den Startlöchern für das 45. Altstadtfest

Zum dritten September-Wochenende erhellen wieder Tausende von Lichtern die Gernsbacher Altstadt. Was Besucher von nah und fern zur beliebten Feier im Städtchen an der Murg wissen sollten.

Das nächste Altstadtfest nimmt Formen an. Die Holzhütten für die 45. Auflage wurden im Laufe der Woche von Bauhofmitarbeitern aufgestellt, Wasserleitungen installiert, Stromanschlüsse gelegt. Vereine, Gruppen und Einzelteilnehmer sind seit Tagen damit beschäftigt, ihre Stände auszustatten und zu schmücken.

Fähnchen künden schon lange vom 45. Altstadtfest, das Bürgermeister Julian Christ (SPD) am Samstag, 16. September, an der Hofstätte offiziell eröffnet. Das bunte Treiben beginnt aber schon am Freitagabend. Was Besucher vor dem Weg in die Altstadt wissen sollten. Fragen und Antworten.

Mischung aus Fachwerk-Romantik und Musik aller Stilrichtungen

Wie sind die Festzeiten?

Das Fest beginnt am Freitag, 15. September, um 19 Uhr. Am Samstag, 16. September, wird es nach dem Böllerschießen um 15 Uhr auf der Hofstätte offiziell von Bürgermeister Julian Christ eröffnet. Das Musikfeuerwerk als Höhepunkt wird am Samstag um 20.30 Uhr gezündet. Am Sonntag startet der Festbetrieb um 11 Uhr.

Wie lange darf gefeiert werden?

Freitag von 19 bis 1 Uhr; Samstag von 15 bis 2 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Immaterielles Weltkulturerbe auf der Murg

Was macht den besonderen Charme des Altstadtfests aus?

Die Besucher schätzen die Mischung aus Fachwerk-Romantik, altertümlichen Angeboten und Musik aller Stilrichtungen in den Gassen der Papiermacher- und Flößerstadt. Die kulinarischen Köstlichkeiten und das kulturelle Programm sorgen für unverkennbares Flair. Für das Musikfeuerwerk bieten die Murg und die Silhouette der Stadt eine grandiose Kulisse. Internationales bieten die Partnerstädte Baccarat (Frankreich) und Pergola (Italien) mit ihren landestypischen Speisen und Getränken.

Gibt es wieder ein Floß?

Ja. Die aktiven Mitglieder des Vereins Gernsbacher Murgflößer haben es fit gemacht für die Fahrten zum Altstadtfest. Am Dienstag erfolgte die Floß-Einlassung in die Murg an der Igelbachstraße. Die Flößerei wurde 2022 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt – beim Altstadtfest können sich die Besucher bei einer Fahrt mit dem Murgfloß von dieser jahrhundertealten Handwerkskunst überzeugen. Auf dem Floß gibt es sogar Getränke.

Das Murgfloß auf dem Altstadtfest 36 Tonnen: So viel wiegt das Holz, aus dem das Floß für das Altstadtfest besteht. Es ist am Dienstag gegen 16.20 Uhr von seinem Lagerplatz mithilfe von einem Schwerlastkran und einem Tieflader zur Igelbachstraße gebracht worden. Dort wurde es erfolgreich zu Wasser gelassen. Diesmal fanden sich viele gern gesehene junge Helfer ein, um den Murgflößern und der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig mit anzupacken. Nachwuchs gesucht: Mangels Personal zieht das Murgfloß auf dem Altstadtfest erst am Samstag seine Runden. Freitag bleibt es noch am Ufer. Josef Elter, der Vorsitzende der Gernsbacher Murgflößer, ist aber dabei, Nachwuchs zu generieren. Wer Interesse hat, Murgflößer zu werden, kann sich beim Verein melden.

Gibt es wieder den Zeitsprung ins Mittelalter?

Ja. Der historische Markt in Amts- und Storrentorstraße zeigt die Altstadt, wie sie vor ungefähr 800 Jahren gewesen sein könnte: Im Schein von Fackeln, Kerzen und Holzlaternen präsentieren Handwerker und Händler ihre Kunst, bieten ihre Waren und Speisen feil. Für Kinder gibt es verschiedene Angebote, Spielleute unterhalten die Besucher musikalisch. Historisch interessant ist außerdem der Aufstieg auf den Storchenturm, bei dem man Stadtgeschichte aus erster Hand kennenlernt.

Worauf können sich Kinder freuen?

Neben den normalen Altstadtfest-Angeboten hat die Stadt Gernsbach das Spielmobilino von Kindgenau (Gaggenau) für die Kids gebucht. Am Samstag und Sonntag werden Kreativ- und Malangebote, Spiele und ein Knettisch mit selbst gemachter Knete angeboten.

Anfahrt zum Altstadtfest am besten mit dem ÖPNV

Wie kommen Besucher am besten aufs Altstadtfest?

Damit die Gäste frei von Parkplatz- oder Promille-Sorgen anreisen können, kommen sie am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr (S8, RE 40 oder RB 41). Der Eilzug RE 40 hält während der Festzeiten auch in Gernsbach-Mitte. Außerdem werden die Stadtbahnen S8 mit zusätzlichen Wagen verstärkt; das Land Baden-Württemberg hat sich bereit erklärt, die Kosten dafür zu tragen, freut sich die Stadt. Am Altstadtfest-Freitag kann es aufgrund von Baumaßnahmen zwischen Schönmünzach und Freudenstadt ab 20 Uhr in Richtung Karlsruhe bei den Zügen der Linien S8 und S81 aber zu Verspätungen kommen.

Wird sich um den Jugendschutz gekümmert?

Ja. Das Projekt HaLT des baden-württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation ist vor Ort. Die Jugendschutzteams bestehen aus qualifizierten Fachkräften und Polizeibeamten, die im Rahmen des Festbetriebs möglichst frühzeitig gefährdete Personen ansprechen und erforderlichenfalls Hilfe anbieten oder angemessene Maßnahmen veranlassen.

Wann sind welche Straßen gesperrt?

Die Vollsperrung von weiten Teilen der Altstadt erfolgt von Freitag, 15. September, um 18 Uhr bis Montag, 18. September, um 12 Uhr. Davon betroffen sind: Stadtbrücke, Hofstätte, Schlossstraße, Im Grund, Ebersteingasse, St. Jakobsgasse, Waldbachstraße, Faltergasse, Storrentorstraße, Judengasse, Silbergasse, Hauptstraße, Amtsstraße, Kornhausstraße, Färbertorstraße, Adlergasse, Rathausstraße sowie der Mühlgrabenweg. Ein Einfahren ist dann nicht mehr möglich. Für die Anwohner im Gebiet Forstgartenweg, Im Streppich, Badener Straße, Hepplerstraße, August-Müller-Straße und Marienstraße wird im Bereich Streckfuß ein Ampelverkehr eingerichtet, der ein Anfahren über die Felix-Hoesch-Brücke, Weinbergstraße sowie die Casimir-Katz-Straße ermöglicht. Am Samstag, 16. September, von 7 bis 13.30 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 7 bis 9.30 Uhr wird die Vollsperrung für den Lieferverkehr unterbrochen. Aufgrund des Standorts des Deutschen Roten Kreuzes und der Jugendschutzteams des Projekts HaLT auf dem Färbertorplatz steht hier während der Festtage nur begrenzt Parkraum zur Verfügung.

Gibt es sonst noch etwas Besonderes?

Ja, den Katz’schen Garten. Er ist trotz der aktuellen Sanierungsarbeiten nach den massiven Schäden im Kleinod durch die Hochwasserschutzmaßnahmen Teil des Altstadtfests. Der Arbeitskreis Katz’scher Garten öffnet ihn in Teilbereichen am Samstag, 16. September, von 14 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 17. September, von 10 bis 19 Uhr. Gäste können sich auf eine Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Sekt einstellen. Auf dem momentan noch nicht bepflanzten Gelände gibt es eine Ausstellung mit besonderen Gehölzen für den heimischen Garten. Tobias Groß vom Pflanzencenter Klingmann steht mit seinem Team ebenso für Fragen rund um die Neubepflanzung vor Ort zur Verfügung wie Jürgen Illig und seine Mitstreiter vom Arbeitskreis.