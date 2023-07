Schwimmbad-Feste mit Wolkenbruch

Gewitter vertreibt Rockband in Gernsbach-Obertsrot

Zwei Schwimmbad-Feste in Gernsbach, ein Fazit: Sowohl in Reichental als auch in Obertsrot zeigen sich die Veranstalter zufrieden. Trotz des Gewitters, das gegen 21.15 Uhr das Murgtal heimsucht.