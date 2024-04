Gastronomie

Grillhütte am Salmenplatz eröffnet Imbiss in ehemaliger Metzgerei in Gernsbach

Die Metzgerei Geiser in der Igelbachstraße in Gernsbach war am 18. Februar 2023 letztmalig geöffnet. Seither stand sie leer. Jetzt hat das Team der Grillhütte am Salmenplatz dort einen Imbiss eröffnet.