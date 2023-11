Weihnachtstreffpunkt fürs Murgtal

Wegen Gläser-Diebstahl: Grillhütte am Salmenplatz in Gernsbach führt Pfand ein

Die Grillhütte am Salmenplatz ist Kult: Kaum eine andere Idee ist in Gernsbach so schnell zum Dauerbrenner geworden. Das fünfwöchige Spektakel in der Weihnachtszeit lockt seit 24. November wieder Gäste aus dem ganzen Murgtal in die Gernsbacher City.