Drei Kinder gestorben

„Bisher nichts Vergleichbares erlebt“: Großbrand in Reichental beschäftigt Feuerwehr weiterhin

Drei Kinder sind am 13. April bei einem Brand in Gernsbach-Reichental gestorben. Das Geschehene ist längst nicht abgehakt: So blicken Gernsbacher Feuerwehrleute heute auf die Brandkatastrophe.