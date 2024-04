Unter Drogeneinfluss hat ein Mann am Mittwochabend in Gernsbach einen Unfall verursacht. Die Polizei stellte Drogenkonsum fest.

Zu 12.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall, den ein Autofahrer am Mittwochabend in Gernsbach unter Drogeneinfluss verursacht hat, geführt. Die Polizei teilte mit, dass der 39-Jährige kurz vor 22 Uhr auf der Obertsroter Landstraße fuhr, als er auf die B462 in Richtung Gaggenau auffahren wollte. Wegen seines berauschten Zustandes übersah der Mann eine von rechts kommende 33-Jährige, die vorfahrtsberechtigt war.

Nach seinem positiven Test vor Ort muss der Mann nun sein Blut testen lassen

Obwohl die beiden bremsten, stießen sie zusammen. Niemand verletzte sich dabei. Im Anschluss zog die Polizei den Führerschein des Mannes ein und verordnete einen Bluttest, weil sein Drogenschnelltest positiv ausgefallen war.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.