Mann versucht in Wolfach unter Drogeneinfluss vor Polizei zu flüchten

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wolfach unter Drogeneinfluss versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat sich in der Nacht auf Sonntag in Wolfach gegen eine Polizeikontrolle gewehrt. Die Polizei teilte mit, dass eine Streife am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Fischerbach und Hausach einen Autofahrer kontrollieren wollte. Der Mann flüchtete daraufhin nach Wolfach, wo die Verfolgung in einer Einbahnstraße endete.

Der Mann schloss sich in sein Auto ein, um der Kontrolle zu entgehen

Dort schloss sich der Mann zunächst in sein Auto ein und versuchte anschließend erneut zu flüchten. Dabei beschädigte er den Streifenwagen und ein weiteres geparktes Auto und verursachte so einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Schließlich gelang es den Polizisten, den 33-Jährigen dennoch festzunehmen. Er stand unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis, weshalb die Beamten eine Blutprobe anordneten. Gegen den Autofahrer läuft nun ein Strafverfahren.