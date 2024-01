Silvesterspielen ist seit Jahrzehnten ein Besuchermagnet in Obertsrot

Das Musizieren an Silvester auf dem Blumenplatz mit dem Musikverein Obertsrot hat Tradition. Zum ersten Mal dabei: Musikerinnen und Musiker von der Musikkapelle Hilpertsau.

Wie lange es den Brauch des Silvesterspielens schon gibt, vermochte niemand vom Musikverein Obertsrot zu sagen. Mehr als ein halbes Jahrhundert bestimmt, antwortete danach gefragt Joachim Fortenbacher.

Jedenfalls ist es seit vielen Jahrzehnten Brauch, am Silvesterabend die Bevölkerung musikalisch auf das neue Jahr einzustimmen. Dies zum ersten Mal gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern vom Musikverein Hilpertsau, mit denen der MVO seit mehreren Monaten eine Spielgemeinschaft bildet. Am Dirigentenstab Michael Wörner.

„Gemeinsam sind wir stark, und für uns ist es eine absolute Bereicherung und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagte das Mitglied des Vorstands Fortenbacher.

Ein letztes Mal den Weihnachtsliedern lauschen

Immer mehr Menschen kamen und füllten an diesem Spätnachmittag den Blumenplatz in Obertsrot. Um ein letztes Mal Weihnachtsliedern zu lauschen und Glühwein zu trinken. Vom Verein bewirtet in Kooperation mit Matthias Kühn vom Obertsroter Pup. Es ist eine tolle Tradition und die passende Einstimmung auf Silvester, ist zu hören.

Der Weihnachtszeit entsprechend präsentierte das Orchester unter anderem alpenländische Weisen. Das Repertoire erweiterten die bekanntesten Weihnachtslieder, „Tochter Zion“, „Oh Du fröhliche“ oder „Stille Nacht“. Das Lied „Leise rieselt der Schnee“ entsprang dann schon eher dem Wunsch nach weißer Pracht in unseren Breiten.

Nachbargemeinden rücken ein Stück aneinander

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, führte das MVO-Mitglied dem Publikum zugewandt aus. Auch gab er den Besuchern mit auf den Weg, dass der letzte Tag im Jahr die Gelegenheit ist, „Vergangenes zu überdenken, vielleicht aber auch einfach ruhen zu lassen, zukünftiges zu planen, um dann mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu starten“. Zudem freute sich Fortenbacher, dass mit dem Beschluss, mit der Musikkapelle Hilpertsau gemeinsame Wege zu gehen, die beiden Nachbargemeinden noch ein Stück näher aneinander heranrücken.

Turmbläser begrüßen das neue Jahr

Eine unverbrüchliche Gemeinschaft bildet seit jeher das Spielen an Silvester und die Turmbläser am Abend des Neujahrstages um 18 Uhr. Dafür geht es für die Bläser hoch hinaus. Sie haben den Turm der Herz-Jesu-Kirche in Obertsrot fast bis unter das Dach zu erklimmen, um die Plattform für ihr Spiel zu erreichen.

In der Glockenstube neben den großen Kirchenglocken nehmen sie Aufstellung. Die Musik trägt weit. Damit heißen Musikerinnen und Musiker das neue Jahr willkommen.

Ebenso sind am 24. März beide Orchester Ausrichter des jährlich stattfindenden Bezirkskonzerts in der Ebersteinhalle. Etwas später im Jahr wird die Musikkapelle Hilpertsau mit einem Galakonzert ihr 100-jähriges Bestehen feiern.