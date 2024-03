Erstmals auf Roter Liste

Sportfischer in Gernsbach sorgen sich um Bachforellen in der Murg

Bachforellen leben in kühlen, klaren Bächen und Gebirgsflüssen. Auch in der Murg sind sie heimisch. Doch ihr Bestand ist rückläufig. Dagegen kämpft der Sportfischerverein Petri-Heil Gernsbach an.