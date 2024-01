Ehefrau erstochen

„Er hat den Überraschungseffekt ausgenutzt“: Richter verurteilt 33-Jährigen aus Gernsbach zu lebenslanger Haft

Am fünften Verhandlungstag ist das Urteil im Gernsbacher Mordprozess gefallen. So äußert sich der 33-jährige Verurteilte am Dienstag zum 1. Juni 2023.