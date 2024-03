Verbraucher verärgert

Warum die Wassergebühren in Gernsbach so hoch sind

Gernsbach gehört zu den Kommunen in Baden-Württemberg, in denen Wasser am teuersten ist. Wie sich die Wassergebühren zusammensetzen und warum sie in der Stadt an der Murg verhältnismäßig hoch sind: Fragen und Antworten.