Gernsbacher Stadtteil feiert Jubiläum

Was Rosmarie Lukas als Kind im „Erdbeerparadies“ Staufenberg erlebt hat

Gernsbach-Staufenberg war einst die erste Gemeinde in Deutschland, die den Erdbeeranbau kommerziell betrieb. Zum 750-jährigen Jubiläum will der Ort an die Tradition erinnern.