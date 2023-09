Deutschlands schönstes Naturwunder liegt möglicherweise in der Region zwischen dem Murg- und Enztal: Das Hochmoor Wildsee auf dem Kaltenbronn oberhalb des Gernsbacher Stadtteils Reichental geht als einer von neun Favoriten ins Rennen einer Internetabstimmung.

Die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband rufen zum ersten Mal Naturbegeisterte bis zum 12. November auf, online für ihre Lieblingslandschaft abzustimmen.

Auch der Teufelstisch in der Südpfalz ist nominiert

Neben dem bei Wanderern und Langläufern beliebten Kaltenbronn befinden sich zwei weitere Naturphänomene aus Baden-Württemberg sowie weitere sechs aus Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz im Wettbewerb. Der bekannteste Konkurrent des Wildsees dürfte bei Naturliebhabern in der Region der Teufelstisch im südpfälzischen Hinterweidenthal sein. Er gilt als inoffizielles Wahrzeichen des Dahner Felsenlandes und zierte sogar schon deutsche Briefmarken.

+9 +7

Im Südwesten sind außerdem die Weidbuchen im Südschwarzwald sowie der Eichener See nominiert. Dabei handelt es sich um einen temporären See, der in einer Karstsenke in unregelmäßigen Abständen plötzlich auftaucht und wieder verschwindet.

Die Landschaften, die zur Wahl stehen, seien meist auch Rückzugsorte für selten gewordene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, teilte die Stiftung mit. Die Initiative solle das Umweltbewusstsein und den Schutz der Natur stärken. Hier können Sie abstimmen.

Im Vorfeld hatte die Heinz Sielmann Stiftung Vorschläge für die Naturschönheiten gesammelt. Unter den Bewerbungen wählte eine Jury neun Kandidaten für den Wettbewerb aus. Der Publikumsliebling soll wenige Tage nach dem Ende der Abstimmung online bekannt gegeben werden, hieß es.

Externer Inhalt von Youtube

Dass Deutschlands größtes Hochmoorgebiet in der Endausscheidung steht, kommt für Naturexperten nicht unerwartet. Immerhin gilt der Kaltenbronn als einzigartige Landschaft und war auch ein Kandidat bei der Standortsuche für den Nationalpark Schwarzwald. Auf dem Kaltenbronn gibt es ein Naturmuseum und Infozentrum, das mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist.