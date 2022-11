Erweiterung der Speisekarte

„Gude Stub“ zieht um: Restaurant in Gaggenau vergrößert sein Angebot

Die „Gude Stub“ in Gaggenau ist umgezogen. Das Restaurant von Gisela Kästle feiert am Freitag, 25. November, seine Eröffnung in der Schillerstraße. Was sich alles ändert.