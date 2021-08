Mutig erklimmt Willi die Katzenleiter zum Balkon, balanciert auf dem schmalen Geländer. Ein beherzter Sprung und der kleine Kater landet punktgenau auf der Fensterbank.

„Bravo“, ruft Frank Wenz, der Willi vor drei Monaten vor dem sicheren Hungertod gerettet hat. Eine verwilderte Hauskatze hatte in einem Schrottauto eines ihrer vier Jungen zurückgelassen.

„Nach zwei Stunden nahm ich das 14 Tage alte Katzenbaby mit und holte mir Rat in der Tierklinik am Scheibenberg in Hörden. Ohne diese Unterstützung hätte das Junge nicht überlebt“, sagt Frank Wenz, der zu Beginn dem Kater alle zwei Stunden das Fläschchen gab.