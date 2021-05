Kanalreinigerin: Viviane Loesch macht im Untergrund ungewöhnliche Entdeckungen

Viviane Loesch hat einen ungewöhnlichen Beruf. Als Kanalreinigerin taucht sie regelmäßig in die Unterwelt ab und findet dabei erstaunliche Dinge.

Geld, mit Hakenkreuzen verzierte Bestecke, Autoschlüssel, Eheringe – was Viviane Loesch so alles findet, wenn sie ihrer täglichen Arbeit nachgeht, ist ebenso überraschend wie ihre Berufswahl. Viviane Loesch taucht in den Untergrund ab, sie hat vor sechs Jahren ein Kanalreinigungsunternehmen gegründet.

Als wäre das nicht schon ungewöhnlich genug, überrascht sie mit einer weiteren Station in ihrer Vita. „Ich bin Erzieherin.“ Kindergarten? Kanalreinigung? Wie geht das denn zusammen? Die Erklärung ist im Grunde simpel. „Mein Vater war über 40 Jahre in dem Beruf tätig. Da war ich als Mädel oft mit im Lkw und durfte zum Beispiel mit dem Roboter fräsen.“

Die Toilette ist kein magisches Loch, wo alles verschwindet. Viviane Loesch, Kanalreinigerin