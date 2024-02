Live-Ticker: So läuft die Demonstration von „Gaggenau für Demokratie“

Auf dem Marktplatz in Gaggenau plant das Bündnis „Gaggenau für Demokratie“ am Samstag eine der größten Demonstrationen der Nachkriegsgeschichte. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer.

In Gaggenau macht sich ein breites gesellschaftliches Bündnis für die Werte der Demokratie und gegen rechtsextreme Tendenzen stark. Alle wichtigen Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine und fast alle Parteien mit Ausnahme der AfD betonen in ihrem Aufruf zur Demo am Samstag um 15 Uhr auf dem Marktplatz, dass Zuwanderung und Integration im Murgtal, insbesondere in Gaggenau, eine erfolgreiche Tradition haben. „Wir stehen zusammen für eine starke und lebendige Demokratie!“ heißt es in dem Aufruf.

Gaggenauer Bündnis positioniert sich für Zuwanderung

Das Badische Tagblatt berichtet an dieser Stelle live von der Veranstaltung, zu der auch die großen Unternehmen der Benzstadt aufgerufen haben. Die Breite des Bündnisses ist in der gesamten Region ziemlich einmalig, was sicher auch mit der langen Zuwanderungsgeschichte im Murgtal zu tun hat. „Menschen aus Tirol, Flüchtlinge, Vertriebene, Spätaussiedler, Gastarbeiter, alle haben hier eine Heimat gefunden und zur positiven Entwicklung, Lebensqualität und Vielfalt unserer Region beigetragen“, betonen die Organisatoren.