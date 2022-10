Ein Lkw hat sich am Montagvormittag im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels neben der umstrittenen Schranke in der Hubstraße in einer Wiese festgefahren.

Es war nicht das erste Mal – und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, so vermutet man in Bad Rotenfels. Die Schranke in der Hubstraße hat sich wieder einmal als unüberwindliches Nadelöhr erwiesen. Ein ausgewachsener Sattelzug blieb am Montagvormittag in der Wiese stecken – nach dem offenkundigen Versuch, die Schranke zu umfahren. Dieses Mal war es ein Fahrzeug einer Spedition aus Nordrhein-Westfalen, das für Aufsehen sorgte.

„Gefühlt einmal im Monat“ gebe es einen Zwischenfall an der Schranke, berichtet ein Bad Rotenfelser. Er vermutet, dass das Navi die Schranke nicht anzeigt und das Durchfahrtverbotsschild übersehen werde. Vom betroffenen Unternehmen war am Nachmittag keine Stellungnahme zu bekommen.

Seit etwa 15 Monaten soll die Schranke in der Hubstraße in Bad Rotenfels hinter Realschule und Festhalle den Durchgangsverkehr unterbinden. Denn viele Verkehrsteilnehmer hatten sie als Abkürzung in Richtung Eichelbergstraße beziehungsweise in Gegenrichtung zur Straße Am Gommersbach genutzt.

Die Abkürzung ist weiterhin beliebt – so kommt es immer wieder zu Schäden in der Blumenanlage an der Seite, monierte beispielsweise FWG-Stadtrat Heinz Adolph im Juli dieses Jahres.

Drei Wochen, nachdem die Schranke im Juli 2021 aufgestellt worden war, hatten Unbekannte eine Warnbake aus der Betonhalterung gerissen und den Schranken-Aufsteller entfernt. Kaum repariert, blieb es nicht bei Beschädigungen: Die Anlage wurde komplett abgebaut und entwendet. Schon zuvor hatten Autofahrer die Schranke umfahren.

Anschließend wurden zunächst Baumstämme, später Sandsteine in den betroffenen Wiesenbereich gelegt – ohne durchgreifenden Erfolg. Eine zufriedenstellende Lösung hat man im Gaggenauer Rathaus bislang nicht gefunden.