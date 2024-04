Auf der Premiumrunde: Loffenau eröffnet die Wandersaison

Die Große Loffenauer Runde ist 2023 in den Wanderolymp aufgestiegen. Mit dem Zertifikat „Premiumwanderweg“ gehört sie zu den attraktivsten Routen in Deutschland. Wer sie kennenlernen will, hat dazu bei einer geführten Tour am 20. April Gelegenheit.

Loffenau eröffnet am Samstag, 20. April, die Wandersaison. Bei einer geführten Tour weiht Bürgermeister Markus Burger (parteilos) die Große Loffenauer Runde ein. Sie ist seit fünf Monaten als Premiumwanderweg des Nordschwarzwalds zertifiziert. Diese Auszeichnung vergibt das Deutsche Wanderinstitut an Wanderwege, die sich von gewöhnlichen Routen abheben.

Rund 500 Premiumwege in Deutschland

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 500 Premiumwege. 25 Prozent davon liegen in Baden-Württemberg. Was die Große Loffenauer Runde so besonders macht und worauf sich die Wanderer am 20. April freuen können: Fragen und Antworten.

Was macht die Große Loffenauer Runde zum Premiumweg?

„Auf Premium-Wanderwegen ist ein ausgewogenes, schönes Wandererlebnis garantiert“, erklärt Katharina Luft, Assistentin des Loffenauer Bürgermeisters, auf Nachfrage der Redaktion. Angenehme Wegbeläge und Pfade, eine ausgesuchte Dramaturgie mit tollen Aussichten, schöne Waldbilder, Gewässer und andere Faktoren machen Premium-Wanderwege zu einem besonderen Vergnügen. „Viele tolle Aussichtspunkte tun sich dem Wanderer auf der Großen Loffenauer Runde immer wieder auf“, so Luft. Nicht selten biete sich ein 360-Grad-Rundumblick auf das Murgtal, die Rheinebene und bis hin zu den Vogesen.

Was gibt es in dieser Jahreszeit auf dem Weg zu sehen?

Man kommt an vielen blühenden Bäumen, Sträuchern, Pflanzen und Streuobstwiesen vorbei. Auf der Großen Loffenauer Runde kann man den Frühling, der auch als Symbol für neues Leben gilt, in allen Facetten genießen.

Attraktionen: Großes Loch mit Teufelskammern und Laufbachwasserfälle

Wer führt die Wanderung? Über was wird informiert?

Bürgermeister Markus Burger führt die Wanderung am 20. April und berichtet dabei unter anderem über die Entstehung des Premiumwanderwegs und darüber, welche Aufgaben dabei für die Beteiligten angefallen sind.

Wann ist es am sinnvollsten, die Runde zu wandern?

Die Große Loffenauer Runde sollten Wanderer am besten während der Saison von Mitte April/Anfang Mai bis Ende September/Anfang Oktober in Angriff nehmen. Grund ist, dass es vor allem im Bereich Großes Loch mit Teufelskammern und bei den Laufbachwasserfällen in den Wintermonaten vereiste und rutschige Stellen geben kann, die eine erhöhte Unfallgefahr bergen. Diese Einschränkungen gibt es während der Saison nicht.

Biotope auf dem Pfarrberg

Kann man während der Führung am 20. April Tiere sehen?

Ja. Neben den vielen Vogelarten, die im Loffenauer Wald beheimatet sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch mal ein Reh vorbeihuscht. Vor allem auf dem Pfarrberg, wo verschiedene Biotope angelegt sind, kann man Einblicke in die Lebensgemeinschaften der Roten Waldameise, von Schmetterlingen sowie einheimischen Singvögeln erhalten.

Müssen sich die Wanderer auf steile Anstiege einstellen?

Ja. Auf der Großen Loffenauer Runde müssen über 700 Höhenmeter bewältigt werden. Vor allem der Aufstieg vom Großen Loch zur Teufelsmühle habe es in sich. Dieser Abschnitt ist steil, steinig und die Wurzelwerke erfordern hohe Konzentration beim Gehen. Grundsätzlich könne die Große Loffenauer Runde aber von jedem Wanderer gemeistert werden, wenngleich eine gewisse Grundkondition vorhanden sein sollte. Die Wegeführung sei sicher und beinhalte keine Kletterpassagen, informiert die Verwaltung.

Arbeiten an Wanderparkplatz abgeschlossen Sperrung: Der Wanderparkplatz am Rißwasen musste wegen Sanierungsbedarfs vor Ostern gesperrt werden. Wie die Gemeinde Loffenau mitteilt, habe ein von Forstrevierleiter Raphael Knapp beauftragtes Unternehmen die mit der Zeit entstandenen Auswaschungen und Spurrillen ausgebaggert und den Unterbau mit einem Kalkschottergemisch versehen. Nach der Verdichtung wurde eine Verschleißschicht aufgetragen. Wieder in gutem Zustand: Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen, der Parkplatz Rißwasen vom Forstrevierleiter wieder freigegeben. „Der Wanderparkplatz befindet sich nun wieder in einem sehr guten Zustand und kann ohne Probleme befahren werden“, freut sich die Gemeindeverwaltung.

Ich bin immer wieder begeistert über die Ausblicke und die Naturerlebnisse, die man auf der Runde genießen kann. Markus Burger

Bürgermeister Loffenau

Was sollten Wanderer mitnehmen?

Vor allem festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und bei Bedarf Wanderstöcke. Da die reine Gehzeit bis zu fünf Stunden beträgt, sind ausreichende Getränke ein Muss.

Wo können die Wanderer Pausen einlegen?

Rastmöglichkeiten gibt es einige. Der Alte Sportplatz zum Beispiel bietet eine Grillstelle samt Pavillon mit Sitzmöglichkeit. Auch die Rißwasenhütte ist für eine gemütliche Rast geeignet. Wer seine Verschnaufpause mit Aussicht genießen möchte, der kann an einem der beiden Aussichtspunkte auf dem Aizenbergrundweg oder bei der Michelsrankhütte Halt machen. Eine Attraktion ist die Rastmöglichkeit auf dem Loffenauer Hausberg, der Teufelsmühle, wo man bei gutem Wetter eine tolle Aussicht hat.

Wie viele Wanderer erwarten Sie bei der geführten Tour am 20. April?

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50 Personen. „Wir würden uns freuen, wenn wir in etwa 25 bis 30 naturbegeisterte Wanderer begrüßen dürften. Bisher liegen 15 Anmeldungen vor“, sagt Katharina Luft.

Wenn die Wanderung bei Dauerregen nicht stattfindet, wie bekommen die angemeldeten Personen ihr Geld zurück? Gibt es einen Alternativtermin?

Sollte die Wanderung aufgrund von Dauerregen nicht stattfinden können, erhalten die Gäste ihre Teilnahmegebühr für das Vesper und die Einkehr auf der Teufelsmühle zurück. Die Gemeindekasse wird die Beiträge per Überweisung rückerstatten. Ob ein Alternativtermin angeboten wird, ist noch offen.

Wer kümmert sich um den Zustand der Wege und um die Beschilderung?

Um die Unterhaltung des Wanderwegenetzes in Loffenau kümmern sich in erster Linie die Gemeindeverwaltung und der kommunale Bauhof. Tatkräftige Unterstützung kommt vom Loffenauer Bürgerclub, einer Truppe rüstiger Senioren, die das ganze Jahr über viele ehrenamtliche Arbeitsstunden zum Wohle der Allgemeinheit leisten. „Dafür ist die Gemeinde sehr dankbar“, betont Luft.

Ist Bürgermeister Markus Burger die Große Loffenauer Runde schon gewandert?

Ja, einige Male. „Ich bin immer wieder begeistert über die Ausblicke und die Naturerlebnisse, die man auf der Runde genießen kann“, sagt Markus Burger.

Warum ist das Wanderopening mit Loffenauer Bürgern bedeutend für den Ort?

„Wir wohnen so schön, da beginnt die Naherholung sprichwörtlich vor der Haustür“, erklärt Burger. Mit dem neuen Premiumwanderweg könne man die Heimat Loffenau noch mal bewusster wahrnehmen.

Warum ist die Loffenauer Runde die perfekte Tour, um die Wandersaison zu eröffnen?

Die Große Loffenauer Runde bietet laut Bürgermeister Burger „alles, was man sich vom Wandern erhofft: anspruchsvolle Anstiege, Erholungsphasen, fantastische Ausblicke, imposante Naturschauspiele, Wasserläufe und vieles mehr. Und damit lässt sich die Wandersaison ideal eröffnen!“