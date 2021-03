Corona-Fall in der Grundschule von Loffenau

Ein Infektionsfall in der vierten Klasse ist am Donnerstag bekannt geworden. Welche Folgen das für den Schulbetrieb hat, ist noch unklar.

Vierte Klasse ist in Quarantäne

In der vierten Klasse der Loffenauer Grundschule gibt es einen Corona-Fall. „Die Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrkräfte sind in Quarantäne“, teilt Bürgermeister Markus Burger mit. Das Gesundheitsamt in Rastatt bestätigt den Fall.

Die Grundschule in Loffenau hat sich zunächst nicht zu dem Infektionsfall und seinen Folgen für den Schulbetrieb geäußert. Das Staatliche Schulamt Rastatt verwies ans Kultusministerium.

Bearbeitung des Falls noch ganz am Anfang

Auch die Pressestelle des Landratsamts gibt vorerst keine nähere Auskunft. „Die Bearbeitung des Falls ist noch ganz am Anfang“, teilt Pressesprecher Michael Janke mit. „Hinzu kommt der Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes, der in einer so kleinen Gemeinde besonders zu beachten ist.“

Ob eine mutierte Variante des Coronavirus vorliegt, ist noch nicht abzusehen. „Diese Frage klärt sich erst nach eingehender Untersuchung der Probe. Dieses Ergebnis kommt immer erst einige Tage nach der Bestätigung eines positiven Tests“, erläutert Janke.