Neujahrsempfang in Loffenau: Arbeitskreis Integration erhält Bürgerpreis

In seiner Neujahresrede appelliert Loffenaus Bürgermeister an den Zusammenhalt in der Gesellschaft und im Dorf. Außerdem äußert er auch Kritik an der Politik.

Musik, eine zu Tränen gerührte Rednerin und Appelle an die Politik: Der Loffenauer Neujahrsempfang am Donnerstag zeigte sich in unterschiedlichen Facetten. Nach zwei Corona-Jahren konnte die Veranstaltung wieder wie gewohnt stattfinden. Seine Freude darüber machte Bürgermeister Markus Burger (parteilos) gleich zu Beginn in der vollen Gemeindehalle deutlich.

Danach richtete er den Blick auf die derzeitige Situation in der Gesellschaft. Und zitierte eine Studie der Bertelsmann Stiftung, nach der die Menschen in Deutschland zunehmend Zukunftssorgen haben. Er erkläre sich das damit, dass die heutige Gesellschaft wenig bis gar nicht krisenerfahren sei und sich an jahrzehntelangen Wohlstand gewohnt habe.

Durch die derzeitigen, gehäuften Krisen, etwa Ukraine-Krieg und Klimawandel, steige die Unsicherheit rapide an. Doch die Vergangenheit habe gezeigt: „Wir können Krisen bewältigen, wenn wir alle zusammenhalten – auch als Dorfgemeinschaft.“

Wir können Krisen bewältigen, wenn wir alle zusammenhalten. Markus Burger, Bürgermeister in Loffenau

Daraufhin erklärte er, was 2023 auf die Gemeinde zukommt. Ein zentrales Projekt sei etwa, ein neues Baugebiet in Loffenau voranzutreiben.

„Das Thema wollen wir angehen und genau festlegen, welches Gebiet das sein wird.“ Außerdem kam Burger auf die Windkraft zu sprechen: Dafür gebe es in Loffenau großes Potenzial. Bisher machten die Vorgaben bezüglich des Auerhuhns den Planungen aber einen Strich durch die Rechnung. Wenn sich an den Schutzgebieten nichts ändere, sei auf Loffenauer Gemarkung keine Windkraft möglich. Hierbei appellierte Burger an die Politik, eine entsprechende Lösung zu finden.

Flüchtlingsunterbringung bleibt Herausforderung

Als weitere Herausforderung 2023 nannte er die Flüchtlingsunterbringung. „Das bleibt eine sehr wichtige Aufgabe.“ Auch die Integration der Geflüchteten im Ort sei elementar. In diesem Bereich leiste der 2015 gegründete Arbeitskreis Integration „ganz tolle Arbeit“, betonte Burger.

„Ohne den Arbeitskreis könnten wir die Betreuung der Flüchtlinge so in Loffenau gar nicht stemmen.“ Für dessen langjähriges Engagement verlieh er dem Arbeitskreis schließlich den fünften Loffenauer Bürgerpreis.

Rund 25 Mitglieder nahmen diesen auf der Bühne entgegen, es gab Standing Ovations. Kein Wunder: Der Verein hatte sich in den vergangenen Jahren um insgesamt 60 Flüchtlinge gekümmert.

Sei es mit Aktionen wie gemeinsamem Grillen am alten Sportplatz, einem Besuch im Europapark oder sprachliche Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung. Ein Highlight war laut Burger das Fest der Kulturen 2019 mit Speisen und Getränken aus 15 Nationen.

Ukrainerin bedankt sich beim Arbeitskreis Integration

Elke Borscheid, Mitglied im Arbeitskreis, kündigte an, dass im Sommer 2023 erneut ein Fest der Kulturen geplant sei. Zudem bedankte sie sich im Namen des Arbeitskreises für den Bürgerpreis. Und war zu Tränen gerührt, als eine geflüchtete Ukrainerin auf die Bühne kam. Stellvertretend für die Flüchtlinge in Loffenau bedankte sie sich für den „wunderbaren Einsatz des Arbeitskreises“. Sie hatte dabei Tränen in den Augen.

Ein ebenfalls sichtlich gerührter Burger leitete dann ins restliche Programm über. Der Loffenauer Chor Chorlibris sang unter anderem den Welthit „Imagine“ von John Lennon.

Neben Burgers Amtskollegen aus den vier Nachbargemeinden im Murgtal lauschten auch Landrat Christian Dusch (CDU) und Altbürgermeister sowie Ehrenbürger Erich Steigerwald dem Gesang. Zum Abschluss spielte der Musikverein Loffenau ein Medley von Eric Claptons Hits. Nahtlos gingen die Songs ineinander über: von „Layla“ bis „Tears of Heaven“.