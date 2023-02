Michael Pfeiffer will Oberbürgermeister von Gaggenau werden

Mit Michael Pfeiffer gibt es nun einen dritten Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in Gaggenau. Der amtierende Bürgermeister hat am Freitag seine Bewerbung eingereicht.

Michael Pfeiffer (parteilos) will Oberbürgermeister von Gaggenau werden. Der Stellvertreter von Amtsinhaber Christof Florus (ebenfalls parteilos) hat am Freitag gegen 12.15 Uhr seine Bewerbung im Briefkasten des Gaggenauer Rathauses eingeworfen.

In Gaggenau wird am 9. April der Oberbürgermeister gewählt. Die Bewerberfrist endet am 6. März um 18 Uhr. Christof Florus bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Bislang hatte Sven Kimmig (parteilos) aus Gaggenau ebenfalls seine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Weitere Bewerbungen lagen am Freitag bis zur Mittagszeit nicht vor, bestätigte die Stadtverwaltung.

„Jede Wahl lebt von Auswahl“, begründete Pfeiffer seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Gaggenau: „Eine solche Auswahl möchte ich unserer Bürgerschaft mit meiner Kandidatur bieten. Zumal ich von Gemeinde- und Ortschaftsräten verschiedener Fraktionen dazu aufgefordert worden bin.“

Pfeiffer war am 13. Februar als Bürgermeister der Stadt Gaggenau (Erster Beigeordneter) vom Gemeinderat einstimmig wiedergewählt worden. Auch OB Florus gab ihm dabei seine Stimme.

Handschlag zwischen OB Florus und Pfeiffer für „fairen Wahlkampf“

Vor Abgabe seiner Bewerbung um das OB-Amt in Gaggenau habe er mit Oberbürgermeister Christof Florus „ein offenes Gespräch“ geführt, in dem er ihm seine Beweggründe persönlich mitgeteilt habe. „Wir gaben uns die Hand und versicherten einander einen fairen und anständigen Wahlkampf, so wie unsere bisherige Zusammenarbeit an der Spitze der Stadtverwaltung stets vertrauensvoll und ausgesprochen professionell funktionierte. Alles andere wäre nicht im Interesse dieser Stadt, deren Wohl zu mehren wir uns beide qua Amtseid verpflichtet haben.“

Darüber hinaus bestehe Einigkeit: „Sollte Herr Florus für weitere acht Jahre – bis 2031 – zum Oberbürgermeister gewählt werden, würden wir miteinander genauso sachlich weiterarbeiten wie bisher.“

Als parteiloser Kandidat stehe und wirbt Pfeiffer laut eigenem Bekunden „für einen breiten, konstruktiven Konsens, für ein gedeihliches Miteinander über politische Grenzen hinweg. Das kann in Gaggenau nicht schaden – stehen wir doch vor gewaltigen Herausforderungen, die sich umso leichter werden stemmen lassen, je mehr Kräfte bereit sein werden, die Aufgaben gemeinsam zu schultern.“

Da die Ortsteile die Bevölkerungsmehrheit stellen, würde er im Fall seiner Wahl zum Oberbürgermeister diese „gezielt stärken wollen“.