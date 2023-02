Sven Kimmig will Oberbürgermeister in Gaggenau werden

Am Wochenende ist in Gaggenau die zweite Bewerbung für die OB-Wahl eingegangen. Nun steht fest: Neben Amtsinhaber Christoph Florus hat Sven Kimmig seinen Hut in den Ring geworfen.

Sven Kimmig aus Gaggenau hat am Wochenende seine Bewerbung um das Amt des Oberbürgermeisters in Gaggenau abgegeben. Dies hat der 41-Jährige am Mittwochabend bestätigt. Er ist damit der erste Herausforderer von Amtsinhaber Christof Florus.

Kimmig ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Metallbauer. Er habe im Oktober in der Zeitung von der anstehenden OB-Wahl gelesen, erzählte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Da sei in ihm der Gedanke gereift, sich zu bewerben. Er sei viel in den sozialen Medien unterwegs, unter anderem in Facebook-Gruppen: „Es gibt dort viele Themen, über die sich die Gaggenauer beschweren“, gibt er zu bedenken.

„Familien und Jugend“ nennt Kimmig als wichtige Themen. Dies wisse er auch durch seine Aktivität als Jugendtrainer beim FV Bad Rotenfels. Kimmig: „Ich komme aus Gaggenau, ich wohne mein Leben lang hier, ich kenne mich aus.“ Die OB-Wahl findet am 2. April statt.