Pünktlich zum Start des Gaggenauer Adventsmarkts am Freitag, 1. Dezember, hält auch die Bonuscard Murgtal eine Aktion für ihre Kunden bereit.

Die Zahl 10 spielt dabei eine entscheidende Rolle: An zehn Tagen erhält jeder zehnte Bonuscard-Kunde eine Gutschrift über zehn Euro. Die Aktion findet an jedem Freitag und Samstag im Dezember statt – also auch nach Weihnachten am Freitag, 29. Dezember, und Samstag, 30. Dezember.

Fünf Freitage und Samstage im Dezember

Wie funktioniert das Ganze: Wer an den Freitagen oder Samstagen im Dezember in einem der Bonuscard-Geschäfte seine Bonuscard nutzt, erhält den Betrag sofort in Form von Bonuspunkten auf die Bonuscard gebucht – wenn er der zehnte Kunde ist, der in diesem Moment im System der Bonuscard registriert wird.

Wir freuen uns schon auf viele Gewinner. Dominik Müller

Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Gaggenau

Traditionell zur Adventsmarkt-Eröffnung laden zahlreiche Partner der Murgtalcard in der Gaggenauer Innenstadt zum langen Einkaufsabend. Shoppen mit Gewinnchance kann man am 1. Dezember dann bis 21 Uhr.

„Wir freuen uns schon auf viele Gewinner“, bekräftigt Dominik Müller. Er ist Geschäftsführer des Modehauses Z.Müller und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Gaggenau. „Diese Bonuscard-Aktion ist mal etwas ganz Neues. Sie geht über einen ganzen Monat“, sagt Müller. „Wir nutzen es aus, dass der Dezember fünf Wochenenden hat. Jeden Freitag und Samstag bekommt jeder 10. Kunde, der Punkte sammelt oder einlöst, zehn Euro gutgeschrieben.“

Immer wieder hat die Werbegemeinschaft Gewinnaktionen ins Leben gerufen. „Aber so viele Gewinner hatten wir wahrscheinlich noch bei keiner Aktion. Denn bei der Aktion machen alle Geschäfte mit, bei denen Kunden Bonuspunkte sammeln können“, wirbt Müller.

Ein Bonuspunkt entspricht einem Cent

Die Bonuscard hat derzeit rund 9.500 Nutzer, informiert die Werbegemeinschaft. Davon haben 6.900 Kunden eine Karte mit Kundenkonto. Rund 19 Millionen Bonuspunkte sind in den vergangenen Jahren bislang übertragen oder gesammelt worden. Das entspricht einem Geldwert von 190.000 Euro. Denn ein Bonuspunkt entspricht dem Wert von einem Cent.

Seit Einführung der neuen Bonuscard im Februar 2023 seien mittlerweile fast alle Karten umgetauscht worden. Aus dem alten System sind rund 120.000 Euro übertragen worden. Neu hinzugekommen sind seitdem rund 53.000 Euro. Diese Zahlen nennt City-Manager Philipp Springer.

Auch die Murgtalcard-Gutscheine seien erfolgreich: Seit Mai 2022 wurden Gutscheine im Gesamtwert von ziemlich genau 300.000 Euro verkauft. Gut zwei Drittel dieses Werts seien bereits wieder eingelöst worden. Pro teilnehmendem Unternehmen macht dies einen durchschnittlichen Umsatz von 4.625 Euro aus.

Durch die neue Dezember-Aktion werden sich diese Zahlen deutlich erhöhen, hofft man bei der Werbegemeinschaft. „Mal etwas Anderes machen als andere, dafür ist die Bonuscard ja bekannt“, bekräftigt Melitta Strack. Sie ist ebenfalls Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Die diesjährige Weihnachtsaktion mit den Extrapunkten werde „jeden begeistern“, ist sie sich sicher.

Langer Einkaufsabend zur Eröffnung des Gaggenauer Adventsmarkts

Am 1. Dezember haben die Gaggenauer Kaufhauszwerge um 17 Uhr ihren ersten Auftritt. Sie werden am City-Kaufhaus das erste Türchen des Adventskalenders öffnen und sicher wieder für die kleinen Besucher etwas dabei haben.

Im Anschluss daran eröffnet um 17.30 Uhr Oberbürgermeister Michael Pfeiffer den Adventsmarkt offiziell. Auf der großen Marktplatzbühne spielt anschließend der Musikverein Hörden. Ab 19 Uhr gastiert das Akustik-Duo „Danny & The Boy“.

Üblicherweise ist der Adventsmarkt täglich bis 20 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag – im Einklang mit dem langen Einkaufsabend – sind die Buden bis 21 Uhr geöffnet.

Rathaus wird auch an weiteren Freitagen illuminiert

Das Rathaus und die Marktplatz-Skulptur werden auch an den kommenden beiden Freitagen illuminiert. Die Skulptur wird im Rahmen der UN-Kampagne „Orange Days“ orangefarben angestrahlt. Damit soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. Das Rathaus hingegen wird jeden Freitag mit einer anderen Farbe angestrahlt.

Mit dem traditionellen Anschnitt des Riesenadventskranzes beginnt das Adventsmarktgeschehen am Samstag bereits um 9.30 Uhr. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Verein „Kindgenau“ zugute. Am Nachmittag geht es mit dem Bühnenprogramm weiter. Auftakt ist um 15 Uhr mit Peter Götzmanns „Drum Evolution“.

Das komplette Veranstaltungsprogramm des Adventsmarkts gibt es auf der Homepage der Stadt Gaggenau als PDF zum Download. Es liegt auch in vielen Geschäften und im Rathaus (Bürgerbüro, Pforte, Stadtbibliothek) zum Mitnehmen aus.