Beschwerden von Kunden

Nach Kritik an Vogelkot im Parkhaus: Ottenauerin fordert Taubenschläge in Gaggenau

Kot an den Wänden, auf dem Boden und auf parkenden Autos: Eine Ottenauerin sieht in Taubenschlägen die einzige Lösung für das Taubenproblem im Gaggenauer Murgtal-Center. Die Stadt sieht das nicht so.