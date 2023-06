Kritik an mangelnder Sicherheit

Nachtabschaltung der Straßenlaternen: Gaggenauer beschweren sich über über mangelnde Sicherheit

In den sozialen Medien gibt es reichlich Kritik an der Nachtabschaltung der Straßenlaternen. Auch im Gemeinderat kam das Thema zur Sprache. So reagiert die Stadtverwaltung auf die Beschwerden.