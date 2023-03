Fiktive Zahlen veröffentlicht

Panne vor der OB-Wahl in Gaggenau: Testlauf für Wahlergebnisse war online

Am Donnerstagnachmittag waren auf Komm.one schon Zahlen der OB-Wahl in Gaggenau zu sehen. Die findet jedoch erst am Sonntag statt. Den Grund dafür erklärt die stellvertretende Wahlleiterin.