Rettungshubschrauber landet vor dem Gaggenauer Bahnhof

In der Gaggenauer Innenstadt hat die Landung eines Rettungshubschraubers am Mittwochmorgen für Aufsehen gesorgt. Für eine Frau kam die Hilfe jedoch zu spät.

Der Einsatz eines Rettungshubschraubers sowie der Polizei am Gaggenauer Bahnhofsgebäude haben am Mittwochmorgen für Aufsehen in der Innenstadt gesorgt. Nach Informationen dieser Redaktion war eine obdachlose Frau gestorben, die regelmäßig vor dem Gebäude im Bereich der Toiletten übernachtet hatte.

Die Polizei bestätigte, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe; man gehe von einer natürlichen Todesursache aus, betonte ein Polizeisprecher.