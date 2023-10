Schlechter Sommer verhagelt dem Gaggenauer Waldseebad die Bilanz

Das Gaggenauer Waldseebad verzeichnete in diesem Jahr 63.238 Besucherinnen und Besucher und somit rund zehn Prozent weniger als 2022. Dies gab der Gaggenauer Bäderchef Jörg Zimmer während der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Waldseebad am Donnerstagabend bekannt. Ausschlaggebend für den Rückgang sei vor allem das schlechte Wetter Ende Juli/Anfang August gewesen, so Zimmer. „Wir hatten drei schlechte Wochen, in der das Bad zwischen dem 5. und 7. August mit Blick auf die schlechte Wetterprognose sogar geschlossen wurde.“ Wenn das Wetter passe, dann sei das Waldseebad rappelvoll, betonte der Bäderchef.

Zimmer sprach dennoch von einer guten Resonanz: „Unsere Kunden nehmen das Bad sehr gut an.“ Zimmer erinnerte an den Neubau von 50 zusätzlichen Parkplätzen und erwähnte die 144 Fahrradabstellplätze. „Das ist sehr viel.“

Gute Wasserqualität auch im Naturbad

Die Wasserqualität sei auch im Naturbad hervorragend, dies sei vom Landesgesundheitsamt bestätigt worden. „Das Bad ist besonders attraktiv für Familien.“

Nicht unerwähnt blieben aber auch die Probleme, die man zu Beginn der Badesaison hatte. Anfang des Jahres waren nur noch sieben von 16 benötigten Mitarbeitern da. Das Problem konnte unter anderem durch die Unterstützung von drei Dienstleistern gelöst werden.

Der Freundeskreis Waldseebad selbst verzeichnete in diesem Jahr einen deutlichen Mitgliederzuwachs, wie die Vorsitzende Sabine Arnold betonte. So stieg die Zahl gegenüber 2022 um 34 Prozent auf nun 207 an. Von den Mitgliedern wurden zwischen März und Mai acht Arbeitseinsätze durchgeführt. Bei der Saisonvorbereitung waren Besen und Rechen, aber auch Schubkarren gefragt. Saisonstart war bei herrlichem Frühlingswetter am 21. Mai, der Musikverein Bad Rotenfels spielte auf.

Viele Arbeitseinsätze von Freiwilligen

Auch in diesem Jahr fanden nach Aussage von Arnold einige Veranstaltungen im Waldseebad statt, die vom Arbeitskreis oder mit seiner Unterstützung durchgeführt wurden. Dabei standen unter anderem ein Fußballtennisturnier, das vom FV Bad Rotenfels organisiert wurde, sowie ein Beach-Volleyballturnier auf dem Programm. Großen Spaß hatten Besucher am 23. August, als riesige Luftmatratzen und Bananenboote im Waldseebad angesagt waren. Allerdings mussten drei Veranstaltungen aufgrund der schlechter Witterung abgesagt werden.