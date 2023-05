World Gymnaestrada in Amsterdam

Showgruppe Trongym aus Gernsbach und Gaggenau trainiert für weltweit größtes Turnfestival

Die Showgruppe „Trongym“ aus Gernsbach und Gaggenau ist 2022 bei den Schlosslichtspielen in Karlsruhe aufgetreten. Aktuell trainiert sie für die World Gymnastrada, die am 1. August in Amsterdam stattfindet.