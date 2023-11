Stabwechsel beim Harmonika-Spielring Bad Rotenfels

Nach 41 Jahren erfolgreicher Dirigententätigkeit reicht Peter Hegmann nun den Stab an Melanie Fischer weiter. Am Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr, gibt die junge Dirigentin aus Haueneberstein mit ihrem ersten öffentlichen Konzert ihr Debüt in der Festhalle Bad Rotenfels.

„Wir haben Beide ein Studium am Hohner-Konservatorium in Trossingen absolviert“, erzählt Peter Hegmann im Pressegespräch. „In den 1990er-Jahren musizierten wir gemeinsam im damaligen Orchester der Musikschule – Melanie noch als Schülerin und ich als Musiklehrer. 1978 – zu Arbeitsbeginn – war ich mit 21 Jahren einer der jüngsten Musiklehrer Deutschlands.“

Früherer Dirigent in Bad Rotenfels blickt zurück

Vater Otto Hegmann, Mitglied beim Tanzorchester „Hugo Braun“, hat seine Musikalität fraglos seinen Söhnen vererbt: Roland und Thomas spielen Harmonika, Peter erhält mit sechs Jahren ersten Klavierunterricht. „Der Unterricht war mir jedoch zu einseitig, er motivierte mich einfach nicht. Drum guckte ich mir bei den Geschwistern das Harmonikaspielen ab und spielte mit elf Jahren als Jüngster beim HSR mit. Dank Norbert Förderer intensivierte ich das Fundament Klavier. Er ließ mich spielen, was ich wollte“, so Hegmann.

1974 gründet Josef Riedinger die Musikschule, ermutigt das junge Talent zum Studium in Trossingen. Nach acht erfolgreichen Semestern erteilt der frisch gebackene Musiklehrer an der Musikschule Unterricht an mehreren Instrumenten und wirkt in verschiedenen Ensembles mit. Seit 1. Januar 2023 zwar offiziell im Ruhestand, erteilt Hegmann noch einen Tag pro Woche Unterricht, denn: „Ganz aufgeben mag ich meinen Beruf in der Musikschule noch nicht!“

Zurück zum HSR: Ab 1978 spielt der Musikus wieder mit seinen Brüdern Thomas und Roland beim HSR mit. 1982 avanciert er zum Dirigenten des Orchesters, Thomas zum Musikervorstand. „Mangels populärer Literatur für Harmonika arrangierten Guido Kleinbub und ich die Musikstücke kurzerhand selbst, indem wir die Noten von Hand schrieben. Denn es gab schlichtweg nichts, was unseren Ansprüchen genügt hätte“ wissen sich die Musiker zu helfen. „Als großer Musical-Fan hat Peter alles, was an Musiktheatern in Deutschland auf dem Markt war, stets in unsere Orchestermelodien mit eingebaut“, erzählt Bruder Thomas.

Im Jahr 2021 findet der langjährige Dirigent in Melanie Fischer eine würdige Nachfolgerin für den HSR. Obgleich die Musikpädagogin bereits zwei Orchester leitet, sagt sie zu. „Ein Anruf hat genügt!“, freut sich der Vorstand. „Neben dem Unterrichten dirigiere ich sehr gerne ein bunt gemischtes Orchester“, beschreibt die junge Dirigentin ihre Motivation. „Schon die ersten Proben ergaben: „Wir lagen auf einer Wellenlänge! Die Sympathie war von Anbeginn da“. Somit herrschten beste Voraussetzungen auf beiden Seiten.

Melanie Fischer, 1977 geboren, erhält zahlreiche Auszeichnungen; sie belegt bei Wettbewerben zwischen 1988 bis 1995 erste und zweite Plätze, qualifiziert sich für ein Studium in Trossingen. Danach fungiert die Musikpädagogin als Ausbilderin und Dirigentin in mehreren Harmonika-Vereinen, aktuell in Haueneberstein, Unzhurst und Bad Rotenfels.

„Im Studium wurde uns eingetrichtert: ‚Man muss das Publikum für die Akkordeonmusik erziehen!‘ Das hat aber nicht funktioniert“, weiß Melanie Fischer. Beide Dirigenten eint vielmehr die Erkenntnis, „die Musik dem Geschmack des Publikums anzupassen.“ Das Orchester, so Peter Hegmann, lege zudem seit 40 Jahren mit fest, was gespielt werde: „Die Mitglieder hatten und haben immer eine Mitsprache. Das hat stets funktioniert.“

Nach drei gelungenen Auftritten von Melanie Fischer mit dem HSR erfolgt am 2. Dezember der offizielle Stabwechsel. Unter dem Titel „Die Hits unserer Dirigenten“ wird Peter Hegmann den ersten und Melanie Fischer den zweiten Programmteil gestalten. Neben Jack Offenbachs Ouvertüre „Pariser Leben“, Auszügen aus dem „Tanz der Vampire“ oder dem „Dschungelbuch“ wird ein „Udo Jürgens Hitmix“ zu hören sein. Sofia Kallio und Matthias Götz bereichern das von Thomas Riedinger moderierte Konzert mit Gesang, Anja Möst auf der Violine und Sebastian Hoffmann per Perkussion.