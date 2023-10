Streit um Satzung für den Ortskern

Michelbacher wollen sich nicht gängeln lassen

Was dürfen die Hauseigentümer im Ortskern von Michelbach an Gebäuden und Grundstücken verändern? Darum ging es am Mittwochabend in der Wiesentalhalle. Über 300 Bürger hatten viele Fragen und viel Kritik zur geplanten Gestaltungssatzung. Denn sie fürchten Gängelung.