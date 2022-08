Es gibt zwei Stempelstellen, eine auf dem Feldweg Am Hasensprung in Oberweier und eine an der Feldkreuzung an der Michelbacher Straße. Beide werden betreut vom DRK. Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sowie mindestens ein Erwachsener sind jeweils vor Ort. „Die Kinder hatten schon im vergangenen Jahr total viel Spaß an den Stempelstellen“, freut sich Elisa Merz über die neuerliche Unterstützung des DRK-Nachwuchses. Wenn es klappt, ergänzt eine Apotheke die zweite Stempelstelle mit einem Getränkeangebot.