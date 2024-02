In der Nacht auf Sonntag haben Anwohner in Freiolsheim einen Mann mit einer Axt herumlaufen sehen. Er soll damit auf Gegenstände eingeschlagen haben. Die Polizei startete eine Suchaktion, konnte ihn aber nicht finden.

In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann kurz nach zwei Uhr in Gaggenau-Freiolsheim mit einer Axt zu Fuß unterwegs gewesen sein. Das hat das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Auch am Montagnachmittag hat die Polizei keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Täter, ebenso wenig Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv. Das Polizeipräsidium bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion, dass sich eine Zeugin am Sonntag um 2.13 Uhr telefonisch gemeldet habe.

An die zwei Dutzend Hiebe in Freiolsheim

Nach derzeitigem Stand hat der Unbekannte versucht, mutmaßlich mit einer Axt einen hölzernen Strommasten gegenüber dem Rathaus in Freiolsheim umzuhauen. Es müssen einer Schätzung zufolge gut zwei Dutzend Hiebe gewesen sein, bevor der Unbekannte von der versuchten Fällung abließ.

Die Fahrplantafel der unmittelbar daneben gelegenen Bushaltestelle hat wahrscheinlich derselbe Täter heruntergeschlagen.

Weitere Schadensmeldungen lagen bis Montagnachmittag nicht vor, so die Polizei. Zur Höhe des Sachschadens könne man derzeit keine Angaben machen.

Mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Offenburg und Karlsruhe haben in der Nacht zu Sonntag den gesamten Ort nach dem Mann abgesucht, konnten ihn aber nicht mehr finden.

Verdächtigte Person an der Landesstraße gesehen

Auch Freiolsheims Ortsvorsteher Ferdinand Schröder hat keine näheren Informationen zu dem Vorfall. Es gebe zwar Informationen, dass am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine im Nachhinein als verdächtig erscheinende Person zu Fuß an der L613 zwischen Michelbach und Freiolsheim unterwegs gewesen sei. Doch nähere Erkenntnisse gebe es noch keine, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Polizei in Gaggenau ermittelt und bittet, eventuelle weitere Schäden oder Beobachtungen zu melden unter der Telefonnummer (07225) 9887-0.