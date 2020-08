Kurzer Anruf genügt meistens

Wann Pool-Besitzer ihren Wasserversorger kontaktieren sollten

Der eigene Pool im Garten liegt in Corona-Zeiten, in denen viele Menschen ihren Urlaub zuhause verbringen, im Trend. Paul Schreiner, Stadtwerkechef in Gaggenau, appelliert an die Pool-Besitzer, vor dem Befüllen ihren Wasserversorger zu kontaktieren.