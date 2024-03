Zusätzlich zu Hallengebühren

Warum das Thema Umsatzsteuer bei Gaggenauer Sportvereinen für Ärger sorgt

Fünfstellige Beträge pro Jahr müssen große Vereine in Gaggenau für die Nutzung der städtischen Hallen entrichten. Seit 2023 kommt die Umsatzsteuer dazu – in anderen Städten aber nicht. Warum ist das so?