Fels kracht auf Erlenstraße: Verbindungsstraße in Weisenbach gesperrt

Glück im Unglück: Sachschaden, aber keinen Personenschaden meldete die Gemeindeverwaltung Weisenbach am Dienstag. Zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen stürzte ein Fels auf die Erlenstraße, berichtet Bürgermeister Daniel Retsch (CDU) gegenüber dieser Redaktion. Zu einer Zeit also, in der etliche Verkehrsteilnehmer auf der Verbindungsstraße zwischen Weisenbach und Au unterwegs sind.

Bei der Erlenstraße handelt es sich um die Parallelstraße zur B462, auf der linken Murgseite gelegen. Umso glücklicher ist nicht nur der Bürgermeister, dass es beim Sachschaden geblieben ist.

Der Fels ist recht groß. „Ich schätze vom Schreibtisch aus so zwischen zwei und drei Tonnen schwer“, so Retsch. Als erste Reaktion wurde die Straße komplett gesperrt, also für Autofahrer, Zweiradfahrer und Fußgänger. Wie lange die Sperrung dauern wird? Das steht laut Retsch noch nicht fest. Je nachdem, was alles erledigt werden muss, kann es Tage, Wochen oder Monate dauern. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Gelände in Weisenbach wird genau untersucht

Zunächst muss geschaut werden, von wo genau der Fels hinuntergekommen ist. Gibt es dort weiteres lockeres Gestein? Muss ein solches vorsorglich entfernt werden, damit sich das Ereignis nicht wiederholt? Wie ist die Beschaffenheit des Bodens? Das sind nur einige von mehreren Fragen, die geklärt werden müssen. Das entscheidet auch, ob der Schaden mit eigenen Kräften (Bauhof) behoben werden kann oder ob ein Ingenieur und Fachfirmen hinzugezogen werden müssen.

Der Bauhof wird die Schadstelle mit einer Firma, nach der Überprüfung der Örtlichkeit des Felsabgangs, räumen, informiert die Gemeinde. Der Fels liegt aktuell am Straßenrand in Richtung Murg. Auf der Fahrbahn ist der Einschlag deutlich erkennbar. Wie eine Art größeres Schlagloch sieht die Stelle aus.

In der näheren Umgebung ist der Asphalt teilweise gebrochen. Nicht vorstellbar, was alles hätte passieren können, wenn zum Zeitpunkt des Felssturzes Menschen auf der Erlenstraße unterwegs gewesen wären.

Auswirkungen hat die Sperrung auch auf die Tour de Murg-Strecke. Diese muss umgeleitet werden. Die Radfahrer müssen also zwischen Au und Weisenbach die stark befahrene Bundesstraße 462 benutzen. Dabei war gerade Ende vergangener Woche die Sicherheit der Radfahrer verbessert worden.

Offiziell in Betrieb genommen wurde die neue Toni-Huber-Brücke, die die Straße „In den Höfen“ in Weisenbach mit Gernsbach-Hilpertsau verbindet, so dass die Radler in diesem Abschnitt nicht mehr die B462 befahren müssen.

Umleitung führt über die Bundesstraße 462

Jetzt führt die Umleitung der Tour de Murg bis in die Ortsmitte von Weisenbach. Über die Murgbrücke geht es auf die Kelterstraße und über die Straße „In den Höfen“ auf die neue Radwegbrücke.

Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert, betont Retsch, in der Gegenrichtung entsprechend. Die Gemeindeverwaltung wird unverzüglich die weiteren erforderlichen Schritte einleiten.