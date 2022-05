Nach langer Suche hat das Latschigbad in Weisenbach einen neuen Kiosk-Pächter. Murat Kosar will seinen Gästen außergewöhnliche Aktionen bieten. Die Vorbereitungen dafür laufen.

Murat Kosar hat reichlich Erfahrung in der Gastronomie. Mit seiner Ape, auf der das Firmenlogo „Muri’s Pizza Bee“ prangt, betreibt der 38-Jährige seit 2019 die laut eigenen Angaben kleinste mobile Pizzeria Rastatts. Zuvor war er knapp vier Jahre lang mit seinem Bruder Inhaber des Restaurants „Aspendos“ in der Barockstadt. Beste Voraussetzungen also, um nun als neuer Pächter des Latschigbad-Kiosks in Weisenbach durchzustarten.

Auf die frei gewordene Pächterstelle ist der gelernte Papiermacher über einen Arbeitskollegen aufmerksam geworden. „Mein Kollege ist aktives Mitglied im Schwimmbadverein und hat mir erzählt, dass sie dort jemanden suchen“, erinnert sich Kosar an die ersten Gespräche vor rund zwei Wochen, die das Unterfangen ins Rollen brachten.

Nachdem Kosar sich die Räumlichkeiten und Gegebenheiten vor Ort angesehen hatte, stand für ihn die Entscheidung schnell fest. „Es hat gepasst“, wie er sagt.

Nun laufen die Vorbereitungen zur Eröffnung des Kiosks auf Hochtouren. Sein Gewerbe muss Kosar noch auf Weisenbach ummelden und auch die Ausschankgenehmigung für alkoholische Getränke fehlt noch. Schließlich soll alles seine Richtigkeit haben.

Doch der in Rastatt lebende Familienvater ist zuversichtlich, dass die Bewirtung ein bis zwei Wochen nach Beginn der Badesaison im Latschigbad (Samstag, 21. Mai) zumindest schon mal mit einer abgespeckten Speisekarte starten kann. Bedeutet: Die Badegäste dürfen sich auf Klassiker wie Burger, Pommes, Nuggets, belegte Baguettes, Salate, Eis und Softgetränke freuen. Sobald die offizielle Genehmigung von Amtsseite vorliegt, sollen alkoholische Getränke wie Bier und Weinschorlen folgen.

Spezielle Angebote an den Wochenenden und in den Ferien

Doch nur reines Standardprogramm wird es mit dem 38-Jährigen nicht geben, verspricht er. „An den Wochenenden und in den Schulferien möchte ich was Besonderes machen.“ So soll dann etwa sein Pizza-Kleintransporter im Bad Halt machen. Und auch ein Grilltag sei geplant.

In Stein gemeißelt sei das Speisenangebot allerdings nicht. Vielmehr will sich der neue Kioskpächter an den Wünschen seiner Gäste orientieren. „Wir sind da offen und wollen flexibel sein. Man sieht ja, was von den Leuten angenommen wird.“ Die Speisekarte könne dementsprechend geändert werden.

Unterstützt wird er beim Betrieb des Kiosks von einem zwei- bis dreiköpfigen Team. Während Kosar sich um das Management mit Papierkram, Einkauf und Bestellungen kümmert, werden seine Schwester und seine Frau den Verkauf wuppen. Die Leidenschaft fürs Kochen habe er schon immer gehabt und sich in Sachen Essenszubereitung einiges selbst beigebracht, indem er viel ausprobiert hat, wie er sagt.

Bei der Frage, was für ihn den Reiz des Kioskpächters ausmacht, muss er nicht lange nach einer Antwort suchen: „Dass man neue Leute kennenlernt und das familiäre Miteinander im Schwimmbadverein.“

Schwimmbadverein dankbar für den Kiosk-Nachfolger im Latschigbad

Doch nicht nur Kosar freut sich auf den bevorstehenden Start. Auch der Schwimmbadverein ist dankbar, nach monatelanger Suche endlich einen Nachfolger für die beiden Gastronomen Denise und Silko Woßmann gefunden zu haben, die dort 18 Jahre lang für das leibliche Wohl der Badegäste gesorgt hatten, „Ich bin froh, dass Murat da ist. Darüber sind wir alle glücklich“, sagt Schriftführerin Silke Wolff.

Das Latschigbad öffnet am kommenden Samstag, 21. Mai. Die Gäste sind an diesem Tag ab 14 Uhr eingeladen, bei Kaffee und Kuchen in die Saison zu starten und den ersten Sprung ins Wasser zu wagen. Aktuell gibt es keine Corona-Vorschriften und Einschränkungen. Somit ist das Schwimmbad in der Saison 2022 laut Ankündigung auch wieder für Tagesgäste zugänglich. Weitere Informationen unter www.latschigbad-weisenbach.de.