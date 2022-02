Gibt es auch inländische Beweber?

Wie ein Orthopädietechniker aus Gaggenau um seinen Wunsch-Azubi kämpfen muss

Josef Elter, der Inhaber eines Sanitätshauses in Gaggenau, freut sich, als ein junger Mann aus Madagaskar bei ihm in die Lehre gehen will. Doch ob der Madagasse das auch darf, stand bis vor Kurzem auf der Kippe.