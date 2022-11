Wie man in Gaggenau Wohnquartiere mit Nahwärme versorgen will

In Gaggenau will man beim Klimaschutz neue Wege gehen. Nahwärme heißt das Konzept. Dabei sollen Gebäude eines Quartiers gemeinsam beheizt werden. Wie das geht.

Letzter Begehungstag: Ramona Seilnacht und Kevin Schad von der Energieagentur Mittelbaden klingeln am Donnerstagnachmittag in der Waldstraße an den Häusern. In der Hoffnung, jemanden anzutreffen, der ihnen Auskunft geben kann. Gefragt sind Angaben über den energetischen Zustand des jeweiligen Gebäudes, zu den Eigentümer- und Mieterstrukturen, zu Wärmeerzeugern und Energieträgern.

Die Daten, die letztlich dazu beitragen, eine CO 2 -Bilanz des ganzen Sektors abzubilden, fließen in die Bestandsaufnahme für das Quartierskonzept Helmut-Dahringer-Haus (HDH).

Nahwärmenenetze sollen Quartier in Gaggenau versorgen

„Die Stadt Gaggenau hat die Zeichen der Zeit erkannt“, lobt Schad das Vorhaben, gleich zwei solcher Quartierskonzepte in Angriff zu nehmen. Neben dem HDH, wo die Energieagentur Mittelbaden Projektleiterin ist, arbeitet die Energy Effizienz GmbH im Auftrag der Stadt und der Stadtwerke an der Entwicklung des Quartiers Dachgrub in Bad Rotenfels. Entstehen sollen jeweils Nahwärmenetze.

Bei einem solchen gibt es eine zentrale Heizanlage, mehrere Häuser als Abnahmestellen für die Wärme sowie Leitungen, die die Häuser mit der Heizanlage verbinden. Die Leitungen befinden sich in der Regel unter der Erde und sind wärmegedämmt, damit möglichst viel thermische Energie beim Verbraucher ankommt. Von der zentralen Heizanlage wird die erzeugte Wärme – zumeist heißes Wasser – über das Rohrsystem zu den Verbrauchern geleitet.

Sobald das Wasser angekommen ist, gelangt es in eine Übergabestation mit einem Wärmeüberträger. Die Wärme befindet sich dann im hausinternen Verteilungssystem und wird für Warmwasser und zum Heizen verwendet. „Wir wissen, dass bestimmte Gebiete dafür prädestiniert sind“, sagt Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos). Sowohl beim HDH als auch in der Dachgrub „haben wir sehr gute Voraussetzungen, die wir jetzt heben wollen“.

Bei den Stadtwerken gibt es schon länger den Betriebszweig Nahwärme, bisher ist das allerdings der kleinste Bereich. „Den wollen wir ausbauen, das ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft der Stadtwerke“, betont Pfeiffer im Blick auf den Klimaschutz und die Energiekrise. Zudem sei man als Stadt mit mehr als 20.000 Einwohnern ohnehin dazu verpflichtet, bis ins Jahr 2024 einen Wärmeplan zu erstellen.

Gaggenauer Stadtwerke wollen Verpflichtung vorgreifen

Dieser Pflicht greife man vor, seit die Stadtwerke 2021 den Startschuss für die kommunale Wärmeplanung gegeben haben. Damit nimmt Gaggenau durchaus „eine Vorreiterrolle ein im Murgtal“, lobt die Energieagentur Mittelbaden, die auch das Projekt Dachgrub als Partnerin begleitet.

Über die Quartierskonzepte werden Eigentümern Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, ihre Immobilie fit für die Zukunft zu machen. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen können Energiekosten erheblich gesenkt, der Wert der Immobilie gesteigert und die Wohnqualität verbessert werden, erklärt Schad.

Quartierskonzept Quartierskonzept: Dabei handelt es sich um ein von der KfW-Bank gefördertes Konzept, bei dem der zukünftige Wärmebedarf in einem Quartier untersucht und Energie-Einsparpotenziale dargestellt werden. Ziel ist es, die Energiekosten in diesem Gebiet deutlich zu senken und ein Konzept für eine nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln. Im Rahmen des Programms soll unter anderem untersucht werden, ob kommunale Gebäude im Quartier ausgehend von einer Nahwärmezentrale mit Wärme versorgt werden kann. Das geplante Quartierskonzept Dachgrub wird im Süden durch die Dr.-Isidor-Meyerhoff-Straße begrenzt. Weiter erfolgt im Westen eine Begrenzung durch die Bahntrasse bis hin zur Mühlstraße im Norden, die ebenfalls einen Teil des Gebiets eingrenzt. Zudem erfolgt im Nord-Westen eine Begrenzung durch die Waldstraße. Im Norden bildet das gesamte Schulzentrum Dachgrub das räumliche Ende des Quartiers ab. Auch die Freifläche im Nordosten, auf der zukünftig ein Neubaugebiet entstehen wird, ist im Quartier inbegriffen. Im Osten erstreckt sich das Untersuchungsgebiet bis zum Ende des bebauten Bereichs. Das Quartierskonzept Helmut-Dahringer-Haus liegt in dem Bereich, der grob von Murg, Jahnhalle und Freiwilliger Feuerwehr begrenzt wird. Hier waren Mitarbeiter der Energieagentur Mittelbaden von Haus zu Haus unterwegs, um die erforderlichen Daten aufzunehmen. Zum Auftakt des Quartierskonzepts Dachgrub sind alle Interessierten des Quartiers zu einer ersten Infoveranstaltung am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr in die Kulturhalle Bad Rotenfels eingeladen. Hier besteht die Möglichkeit, sich zu den anstehenden Planungen zu informieren und mit den Fachleuten der Energy Effizienz GmbH sowie der Energieagentur Mittelbaden gGmbH ins Gespräch zu kommen. Als Ansprechpartner steht Malte Wolf (Energy Effizienz GmbH) unter % (0 62 06) 5 80 35 81 oder per E-Mail an m.wolf@e-eff.de zur Verfügung. (stj)

Schon 2015 hatte sich Oliver Knabe dafür stark gemacht, die Carl-Benz-Schule (CBS) und die Hans-Thomas-Schule sowie die zentrale Feuerwache an das Wärmenetz des HDH anzuschließen. Damals hatte man aber weder bei der Stadt noch beim Schulträger der CBS, dem Landkreis Rastatt, großes Interesse an der Idee des bei den Stadtwerken für die Wärmeversorgung zuständigen Mitarbeiters. Das hat sich nun geändert, betont Knabe: „Jetzt ist ja eine andere Welt!“

Umwelt- und Energiekrise haben vielerorts zum Umdenken geführt, bestätigt Kevin Schad: „Mittlerweile ziehen hier alle an einem Strang: Stadt, Stadtwerke, Landkreis, Gemeinderat, Vertreter der Bürgerschaft“, freut sich der Projektleiter. Im Quartierskonzept gehe es jetzt darum, mit den gesammelten Daten eine Bestandsaufnahme zu erarbeiten und festzustellen, wie der Wärmebedarf aussieht.

Dafür hat die Stadt bereits einen Förderantrag bei der KfW gestellt. In einem zweiten Schritt erfolgt das Sanierungsmanagement, bei dem es um die konkrete Umsetzung geht – in der Hoffnung, dass möglichst viele Bürger sich daran beteiligen. Alleine im Quartier HDH sind es circa 400 Gebäude, die von einem Nahwärmenetz profitieren könnten.