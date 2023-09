Fernwärmeprojekt Kehl-Straßburg

Abwärme aus badischer Stahlproduktion heizt klimaneutral französische Wohnungen

Im Grenzraum Kehl-Straßburg geht eine in Europa bislang einzigartige Kooperation zur Wärmenutzung in ihre konkrete Phase. Ab 2027 soll Abwärme aus den Badischen Stahlwerken (BSW) in das Straßburger Wärmenetz eingespeist werden und dort mehrere Tausend Wohnungen heizen.