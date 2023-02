Über 25.000 Zuschauer beim Umzug

Achern außer Rand und Band: „Sowas hab‘ ich in den ganzen Jahren noch nie gesehen“

Es ist einer der bedeutendsten Umzüge der Region: Der Mittelbadische Fastnachtsumzug in der Acherner Innenstadt. Am Dienstagnachmittag strömen Tausende Menschen an die Hauptstraße.