Der badische Revolutionär Erhard Richter aus Achern wanderte einst in die USA aus und rief von dort aus zur Revolution in Baden auf.

Dass der Bierbrauer und Wirt des Gasthauses „Zur Hoffnung“ Erhard Richter im Frühjahr 1847 fluchtartig mit seiner Ehefrau, vier kleinen Kindern und mit Sack und Pack nach Amerika auswanderte, könnte mit schlechten Geschäften in den Hungerjahren 1846 und 1847 zusammenhängen. Dies vermutete Gerhard Lötsch 1998 in seiner Abhandlung über den „vergessenen Revolutionär“ im Band „Die Ortenau“ des Historischen Vereins für Mittelbaden. „Vielleicht war es der Traum, von Amerika aus für die Sache der Revolution wirken zu können. Doch zeitlebens jagte das unruhige Naturell auch Zielen nach, die er nicht erreichte“, so Lötsch.

Doch ein Ziel erreichte er in der Neuen Welt. Er nahm die Kunst des Bierbrauens mit nach Amerika, wiewohl er in der Forsyth Street in New York ein obergäriges Dünnbier braute, das sauer schmeckte und offensichtlich gewisse Nachwirkungen hatte. Es gab Mitarbeiter wie der künftige Brauereigründer Wilhelm William Peter, der so eine große Abneigung gegen dieses Bier hatte, dass er seinen Durst für einen Bierbrauer völlig ungewöhnlich mit Wasser stillte.

Die weitere Spuren von Wilhelm William Peter in Amerika verfolgte der Heimat- und Ahnenforscher Paul Meyer aus Großweier, der bei Erhard Richter auch die Familien-Linie zu dem US-amerikanische Seismologen Charles F. Richter nachwies. Den Erfolg suchte Erhard Richter auch politisch.