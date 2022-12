So viele „Christkinder“ hat es im Acherner Krankenhaus seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Fünf Geburten gab es dort am Heiligabend. Und auch im Klinikum Mittelbaden kamen Weihnachts-Babys auf die Welt.

Das „Christkind“ hat an Heiligabend im Ortenau Klinikum Achern für eine ganz besondere Bescherung gesorgt: Am 24. Dezember wurden zwischen 2.37 und 16.44 Uhr gleich fünf Kinder geboren.

So war zwischen Kreißsaal und Wochenbettstation viel fachliche Unterstützung bei der Ankunft in der Welt erforderlich, die quasi im Stundentakt bestens gemeistert wurde und für das Personal wie die Eltern eine richtig schöne Weihnachtsfreude aufkommen ließ.

Denn so eine schöne Bescherung mit gleich fünf neuen Erdenbürgern hat es in den vergangenen mindestens 20 Jahren und vielleicht auch länger nicht gegeben. Im Jahr 2016 waren es drei Mädchen, die an Heiligabend das Licht der Welt erblickten. In den Jahren 2021, 2020 2018 und 2017 war es jeweils ein „Christkind“, das am 24. Dezember im Ortenau Klinikum Achern geboren wurde.

Erstes Weihnachtsbaby kam um 2.37 Uhr

An diesem Weihnachten durften fünf junge Familie ihr ganz persönliches „Wunder der Heiligen Nacht“ erleben. Den Auftakt machte um 2.37 Uhr die kleine Marie, Tochter von Sabrina und Markus Egner aus Bühlertal. Bei ihrer Geburt war Marie 51 Zentimeter groß und wog 2.950 Gramm.

Weiter ging es um 7.20 Uhr mit Valentin Leo, Sohn von Marisa Knosp und Leo Kempf aus Appenweier. Der kleine Mann war bei der Ankunft in der Welt 52 Zentimeter groß und wog 3.620 Gramm. Drei Stunden später war der Kreißsaal wieder belegt und Marc Jimmy kam zur Welt, seine Geburtszeit war um 10.33 Uhr. Der Sohn von Antje Wurtz und Kai Austel aus Oberkirch war bei seiner Geburt 56 Zentimeter groß und wog 3.850 Gramm.

Zwei Mädchen und drei Jungen

Ein zweiter Erdenbürger aus Bühlertal kam um 13.55 Uhr mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3.040 Gramm zur Welt. Es ist Theo Gabriel, der Sohn von Sabine und Tristan Kamm.

Die Fünfte im Bunde der „Christkinder“ 2022 ist Nele Sophie, die um 16.44 Uhr ihren Eltern Selina Sandhas und Kevin Suhm aus Rheinau ein super Weihnachtsgeschenk machte. Als das Mädchen das Licht der Welt erblickte, war es 51 Zentimeter groß und wog 3.300 Gramm.

Weihnachts-Babys auch im Klinikum Mittelbaden

Auch im Klinikum Mittelbaden gabs es Freude über Heiligabend-Babys. Mira Magdalena heißt das erste Baby, das dieses Jahr an Heiligabend in der Balger Klinik das Licht der Welt erblickte. Geboren wurde das kleine Mädchen am 24. Dezember bereits um 6:21 Uhr. Sie ist das schönste Weihnachtsgeschenk für die freudestrahlenden Eltern Simone und Max Möll aus Baden-Baden. Sie wog bei Ihrer Geburt 3500g und ist 50cm groß.

Ihre älteren Geschwister Carla und Oscar konnten es kaum erwarten, dass sie endlich Verstärkung bekommen. Es war auch für die Oma ein besonderes Geschenk, da sie selbst Hebamme ist und die werdenden Eltern zusammen mit Hebamme Susanne Baus und Dr. Raisa Creciun begleiten durfte.

Das Team des Geburtszentrums durften noch zwei weitere „Christkinder“ am Heiligen Abend begrüßen. Um 15:47 Uhr kam Heidi zur Welt, sie wog bei der Geburt 2690g. Heidi ist das Kind von Katrin Wörner und Nico Finkbeiner, die in Forbach leben.

Das sind immer ganz besondere Geburten – auch für uns. Team des Geburtszentrums, Klinikum Mittelbaden

Auch Daniel kam an Heiligabend um 17:25 Uhr mit 3180g zur Welt. Über dieses „Christkind“ freuen sich die Eltern Aliya und Andreas Dilger, die in Hügelsheim zu Hause sind.

„Wir freuen uns selbst immer schon auf die Weihnachtsbabys“, heißt es vonseiten des Teams des Geburtszentrums. „Das sind immer ganz besondere Geburten – auch für uns.“ Die Hebammen, Ärzte und Pflegekräfte waren natürlich auch an den Feiertagen wie gewohnt zur Stelle.