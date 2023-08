Im Hause von Manuel Tabor herrscht Trubel. Das Wohnambiente ist sehr modern, aber keineswegs unterkühlt: Seine dreijährige Tochter spielt geschäftig an einer kleinen Küche und winkt strahlend, der kleine Bruder geht mit dem Opa im Haus spazieren und auch die Oma ist nicht weit.

Ein Roboter mäht den perfekt gepflegten Rasen. Tabor, seit 2010 Bürgermeister von Appenweier und Oberbürgermeister-Kandidat in Achern, ist ein Familienmensch. Daran gewöhnt, gemeinsam mit seiner Frau Stefanie Tabor den Terminplan so zu takten, dass er auch als Ehemann und Vater präsent bleibt. Ohne Zweifel ein ambitioniertes Anliegen.

Monatelang hatte er überlegt, ob er in Achern antritt, wie er sagt. Doch: „Es passt einfach.“ Er sei in Achern und Sasbach aufgewachsen; eine solche Chance werde sich in seiner Heimatregion vermutlich nicht noch einmal bieten. „Wir haben uns also dafür entschieden, zu kandidieren“, so der 42-Jährige. Mit „wir“ meint er sich und seine Frau.

Berufliches und Privates, ergänzt diese, verschmelze bei ihnen: Nicht selten begleite sie ihn auf Termine, je nach Anlass auch mit den Kindern. Und „der Bürgermeister“ bleibe er für die Menschen ja auch, wenn er privat unterwegs sei. Das trägt sie gern mit – ob in Appenweier oder, vielleicht, in Achern.

Die Hauptverantwortung für ihren Nachwuchs liegt derzeit ohnehin bei ihr. Die Verwaltungsfachwirtin befindet sich in Elternzeit. „Steffi hat mich kennengelernt, als ich schon Bürgermeister war“, sagt Manuel Tabor dazu. „Sie hat die Gemeinde mitgeheiratet.“ Die beiden lächeln komplizenhaft.

Lebendige Debattenkultur im Elternhaus

Der kommunalpolitische Weg Manuel Tabors begann in seiner Jugend. Als Sohn von Unternehmern wuchs er in einer lebendigen Debattenkultur auf. „Meine Eltern waren sehr meinungsstark.“ Auch das Bewusstsein, dass man je nach Beruf durchaus an sieben Tagen pro Woche arbeitet, habe ihn geprägt.

„Schon mit 14 Jahren wollte ich mein Umfeld mitgestalten“, erinnert er sich. „Vermutlich beeinflusst durch das bodenständige, eher konservative Denken im Dorf engagierte ich mich bei der Jungen Union.

Mit 20 nahm ich an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl mein Studium auf und strebte bereits ein Bürgermeisteramt an.“

Auf dieses Ziel steuerte der Diplom-Verwaltungswirt auch zu, als er Kämmerer in Seewald bei Freudenstadt wurde. „Eine gute Schule“, sagt er.

„In einer kleinen Gemeindeverwaltung muss man Generalist sein. Und flexibel, offen, wissbegierig.“ Mit nur 29 Jahren gelang der Sprung nach Appenweier, wo er im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt wurde.

Das Vertrauen bestätigten ihm die Bürger bei seiner Wiederwahl 2018. Durch ein nebenberufliches Studium zum Wirtschaftsförderer ergänzte er sein Profil wenige Jahre darauf.

Im kommunalpolitischen Kosmos bewegt Tabor sich also seit bald drei Jahrzehnten. Mit Blick auf „sein“ Rathaus spricht er von tollen Mitarbeitern, spannenden Projekten, dem engen Austausch mit den Bürgern.

Die Kandidatur für Achern will er keineswegs als Abkehr von Appenweier verstanden wissen: „Wir sind hier verwurzelt. Doch dieser nächste Schritt erscheint mir logisch; Achern ist eine dynamische Stadt mit großem Potenzial.“ Anfang 40 sei zudem ein guter Zeitpunkt, sich beruflich weiterzuentwickeln. „Herz und Emotion sprechen ebenfalls dafür.“

Aktives Sporttreiben gehört Vergangenheit an

Den Zeitaufwand als OB wiederum schätzt er in etwa vergleichbar ein wie bisher. Zumal sein Horizont per se „nicht bei seinem Kirchturm“ endet: Er ist Mitglied im Kreis- und Landesvorstand des Gemeindetags, Kreisrat für die CDU-Fraktion, Vorsitzender des Bürgermeisterverbands und Regionalrat im Regionalverband „Südlicher Oberrhein“.

Als ehemaliger Schüler der Heimschule Lender hat er zudem den Vorsitz des Fördervereins „Altsasbacher“ inne. Vernetzung ist ihm wichtig, nicht nur auf politischer Ebene.

Für den OB-Wahlkampf ist dieser Drang, Kontakte aufzubauen und zu pflegen, gewiss hilfreich. Ebenso Manuel Tabors spürbarer Ehrgeiz. Das Ehepaar verfügt freilich momentan über noch weniger Zeitfenster für das private Miteinander. „Jede freie Minute widme ich deshalb meiner Familie“, betont er. „Wir gehen gern wandern oder laden Freunde ein.“

Schwimmen, Fußball, Badminton, Klettern und Fitness gehören hingegen einer anderen Zeit an. Aber Manuel Tabor ist wohl kein Mensch, der Vergangenem hinterhertrauert. Eins wünscht er sich indes für die Tage nach der Wahl: „Einfach mal wieder ausschlafen dürfen.“ Unabhängig vom Ergebnis.