Schlüssel für Klo-Gang

Warum für die Toilette am Acherner Bahnhof zehn Euro fällig werden

Schnell darf es nicht gehen: Wer am Acherner Bahnhof die Toilette benutzen will, muss erst im Reisezentrum gegen Pfand den Schlüssel holen. Warum macht die Bahn das? Und wie sieht es in der Nachbarstadt Bühl aus?