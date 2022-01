Betrieb nahe an Wohngebiet geplant

Tauziehen um Betonwerk in Achern: OB Muttach widerspricht Ratsbeschluss

In Achern soll ein Betonwerk gebaut werden - in direkter Nachbarschaft zum gerade entstehenden Wohngebiet „Neues Wohnen an der Acher“. Der Gemeinderat will das nicht, der OB hat einem entsprechenden Beschluss jetzt aber widersprochen.