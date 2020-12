In der Textilindustrie stehen Warnstreiks bevor – das betrifft auch die Oberacherner Firma J.H. Ziegler. Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgeberverbänden ist an diesem Dienstag, 8. Dezember.

An diesem Tag gibt es bei Ziegler auch Betriebsrundgänge, bei denen die Mitarbeiter mit ins Boot geholt werden und ihre Wünsche ansprechen können. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Geld und eine Regelung der Altersteilzeit.

Die kleineren Branchen vergisst man gerne. Thomas Bredow, IG Metall Offenburg

„Elektro und Metall sind normalerweise die Flaggschiffe in unserer Gewerkschaft, die kleineren Branchen vergisst man gerne. Im Vergleich dazu wollen wir die Textil- und Bekleidungsindustrie nicht unter den Scheffel stellen“, sagt Thomas Bredow von der IG Metall Offenburg im Gespräch mit der Redaktion gemeinsam mit zwei Betriebsräten der Firma Ziegler, Dominic Lausch (Vorsitzender) und Julia Scholz, die beide auch Mitglied der Tarifkommission sind. Die Pläne seien allerdings durch Corona ziemlich erschwert.

Bekleidungsbranche hat in der Corona-Pandemie zu kämpfen

„Wir haben uns in der Forderungsdiskussion schwergetan“, sagt Bredow, denn es gebe eine große Bandbreite von insolventen Betrieben bis hin zu solchen, die mehr Personal brauchen. Die Bekleidungs- und Textilindustrie – und wie im Fall von Ziegler insbesondere die Automobilbranche – habe in der Pandemie sehr zu kämpfen: Für 2021 deuteten sich, wie in anderen Branchen, rote Zahlen an. So fordert die IG Metall für die Beschäftigten in diesem Bereich in Westdeutschland vier Prozent mehr Geld, mindestens aber 100 Euro, und eine Fortführung der Altersteilzeit mit höherer Auszahlung und höherer Quote.

Man vergisst oft, dass es hier um Handwerk geht, das körperlich anstrengend ist. Dominic Lausch und Julia Scholz, Betriebsräte

Vor allem die Altersteilzeitverträge seien ein Thema: Weil die Quote hier bei zwei Prozent liegt, gibt es in ihrem Betrieb mit insgesamt rund 200 Beschäftigten vier Plätze für Altersteilzeit, die jeweils vier Jahre lang belegt sind, erläutern Dominic Lausch und Julia Scholz.

Daher gebe es hier einen großen Stau: „Viele wollen oder müssen tatsächlich irgendwann aus dem Beruf raus. Man vergisst oft, dass es hier um Handwerk geht, das körperlich anstrengend ist.“

Textilbranche in Achern Die Textilbranche besteht längst nicht nur aus Jeans und T-Shirt: Fabrikant Johann Heinrich Ziegler hatte 1864 zunächst in Reutlingen mit der Herstellung von Watte begonnen; seit 1893 ist Achern der Firmensitz. Die Herstellung von Polsterwatte entwickelte man immer weiter, heute produziert Ziegler Vliesstoffe und unter anderem Polstermaterial für Autositze sowie auch Dämmungen für Autos, Gebäude oder Heizkessel. Im Jahr 2018 wurde Ziegler an das japanische Unternehmen Teijin Frontier verkauft.

Viele ältere Kollegen seien davon mitunter so „gebeutelt“, dass sie früher in Rente gehen müssten, obwohl sie sich das unter den gegeben Umständen eigentlich nicht leisten könnten. „Wenn die Altersteilzeit also aufgestockt werden würde, wäre das gut“, sagt Dominic Lausch: „Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der seit 20 Jahren im Vierschichtbetrieb arbeitet – der kann im Grunde nicht mehr.“

Auszubildende gehen lieber in andere Branchen

Dazu kommt die Forderung nach aufgestockter Entlohnung – die sei in anderen Branchen nämlich deutlich besser: „Junge Menschen gehen für den identischen Ausbildungsberuf, zum Beispiel als Industriekaufleute, lieber in den Metall- oder Elektrobereich, weil sie da mehr Geld verdienen“, sagt Julia Scholz.

So sei es schwierig, neues, nötiges Fachpersonal zu bekommen. „Unsere Forderungen sind insgesamt human“, sagt Dominic Lausch: „Man muss aber auch betonen, dass unsere Geschäftsleitung bisher schon immer sehr kooperativ ist.“

Friedenspflicht endet am 31. Januar um Mitternacht

Die Fortsetzung der Tarifverhandlungen soll noch im Dezember stattfinden; nach den Feiertagen will man in der zweiten Januarwoche mit Flyer-Aktionen und „aktiven Mittagspausen“ weitermachen, um bei den Beschäftigten zu werben. Die sogenannte Friedenspflicht gilt bis zum 31. Januar um Mitternacht, danach darf „getrommelt“ werden.

Wie dann allerdings ein corona-konformer Warnstreik aussehen kann, müsse aber noch besprochen werden - in jedem Fall anders als üblich und eher „kurz und knackig“, sagt Lausch. „Wir dürfen uns nicht die Blöße geben, dass mit den Hygieneregeln etwas nicht klappt“, sagt Bredow. „Ob wir in der Branche etwas erreichen, wissen wir nicht, aber das Signal nach außen ist uns wichtig.“