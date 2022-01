Beerdigungen in Achern

Die Friedhofskapelle in Achern wird saniert - aber für Trauerfeiern gibt es Ersatz

Die Sanierung der Friedhofskapelle in Achern steht an. Das wirft die Frage auf, wie und vor allem wo in der Bauphase Trauerfeiern stattfinden. In einem Gespräch mit Vertretern der Stadt und den beiden Kirchengemeinden gab es eine Antwort.