Michael Moos Redaktionsleiter

Der Lokaljournalismus prägte seine berufliche Laufbahn: Als Leiter der Redaktion Achern kümmert sich Michael Moos um die gesamte Palette der lokalen Berichterstattung. Geboren in Karlsruhe und aufgewachsen in Tauberbischofsheim im badischen Frankenland, begann Michael Moos unmittelbar nach dem Abitur ein Volontariat bei den Fränkischen Nachrichten und dem „Mannheimer Morgen“. Dann wechselte er in die Lokalredaktion des „Acher- und Bühler Boten“ in Achern, war zunächst stellvertretender Redaktionsleiter und ist seit 2008 Leiter der Redaktion.An seiner Arbeit schätzt Michael Moos die Vielfalt der Themen, der Kontakt zu den Menschen und die Arbeit im Team. Als Journalist begleitet er die Acherner Kommunalpolitik mit großem Interesse. Spannend ist für ihn die Entwicklung der einstigen Kleinstadt zum Mittelzentrum mit bald 30.000 Einwohnern.